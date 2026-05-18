Первый вице-губернатор представит Подмосковье на стратсессии по развитию туризма

Первого вице-губернатора Московской области — председателя правительства региона Ильдара Габдрахманова пригласили присоединиться к международному дискуссионному клубу «Vision 3000». На мероприятии планируют обсудить развитие туризма, культурных маршрутов и новых центров притяжения.

Стратегическая сессия под названием «Туризм без границ: культурные маршруты, медицинские кластеры и новые точки притяжения» пройдет 28 мая в Московском доме национальностей и соберет представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества. Встречу посвятят развитию внутреннего и международного туризма, а также укреплению межрегиональных и гуманитарных связей.

В центре обсуждения окажутся культурные маршруты между регионами и странами, развитие медицинского и эстетического туризма, а также создание новых туристических точек — от этнодеревень и ремесленных центров до гастрономических фестивалей и глэмпингов.

Медицинский туризм сегодня становится одним из перспективных направлений. Также на встрече рассмотрят вопросы правового регулирования и логистики, связанные с приемом пациентов из других стран.

Формат мероприятия включает панельные дискуссии, выступления экспертов и сессию вопросов и ответов. Участники обсудят роль туризма как инструмента культурного обмена и укрепления связей между народами в контексте текущего года, объявленного Годом единства народов России.