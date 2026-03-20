Первый вице-губернатор представит Подмосковье на форуме о традиционных ценностях

В Московском доме национальностей 31 марта состоится стратегическое заседание международного дискуссионного клуба «Vision 3000», посвященное вопросам преемственности поколений, наставничества и сохранения коллективной памяти. Первого вице-губернатора Московской области — председателя регионального правительства Ильдара Габдрахманова пригласили на мероприятие в качестве почетного гостя.

Заседание проведут в развитие положений указа президента об основах государственной политики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей и в рамках Года единства народов России.

Участниками станут представители органов власти, бизнеса, экспертного сообщества и лидеры общественных организаций.

Ключевая идея мероприятия — осмысление фундаментальных понятий, к которым мир возвращается в условиях геополитической турбулентности: доверия, идентичности и солидарности.

В центре дискуссии будут человек, семья, сообщество и связи, превращающие их в устойчивый организм, способный отвечать на вызовы многополярного мира.

Программу разделят на три блока: что удерживает мир в эпоху перемен, почему доверие становится ключевым ресурсом XXI века и куда движутся страны, выстраивая стратегии единства.

Организаторы рассчитывают, что опыт Ильдара Габдрахманова в вопросах межнациональных отношений и популяризации региональной культуры поможет участникам глубже осмыслить роль традиционных ценностей в устойчивом развитии.