Первый видеоконсультант по вопросам ЖКХ запустили в Подольске

Первый в регионе терминал для видеоконсультурирования открылся в МосОблЕИРЦ. Он облегчит обслуживание жителей и сделает сервисы системы доступнее, уточняют в администрации округа. Устройство расположили на Литейной улице в доме 31/5.

«Теперь жители могут решать вопросы оплаты коммунальных услуг, не дожидаясь очередей. Достаточно просто подойти к устройству и связаться с оператором по видеосвязи», — рассказал глава Подольска Григорий Артамонов.

Терминал умеет передавать показания счетчиков, оператор поможет оплатить электроэнергию. На нем можно переоформить лицевой счет при продаже или покупке недвижимости. Также устройство расскажет о тарифах и даст возможность проверить баланс счета, отсканировать документы и получить распечатки.

«В будущем мы планируем установить подобные терминалы по всему Подмосковью в МФЦ и супермаркетах», — добавил заместитель генерального директора МосОблЕИРЦ Глеб Латыпов.

Терминалы с возможностью видеоконсультаций стали удобнее обычного посещения офисов. Воспользоваться таким устройством может каждый житель Подмосковья, база клиентов единая для всех округов.