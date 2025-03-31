Первый весенний субботник прошел в Волоколамске

Участники мероприятия привели в порядок 17 общественных территорий города. В уборке участвовали работники управляющей компании, коммунальной службы ресурсоснабжающей организации, сотрудники администрации и других организаций муниципалитета, а также волонтеры и неравнодушные жители.

Общими силами удалось очистить общественные пространства Волоколамска от прошлогодней листвы, сухой травы и мусора, а с дорог убрали смет.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова отметила, что такие совместные мероприятия являются важным шагом к формированию экологического сознания в обществе.

«Они напоминают о том, что чистота и порядок — это не только задача коммунальных служб, но и дело каждого из нас», — подчеркнула руководитель муниципалитета. Она поблагодарила за труд всех участников субботника.