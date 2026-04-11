Первый весенний субботник прошел в Серпухове

Территорию мемориального комплекса «Смерть фашизму» на 361-м километре трассы А108 привели в порядок 11 апреля. Участники убрали мусор, опилили деревья, ликвидировали валежник и обработали газоны.

В ходе мероприятия на мемориале также установили новый информационный указатель для водителей. Разрешение от учреждения «Центравтомагистраль» получили заранее, макет разработали по ГОСТу. Конструкцию смонтировали прямо в полосе отвода федеральной трассы.

В работах активно участвовали сотрудники «Комбината благоустройства» и «Мособлгазспецстроя». В планах — покраска, изготовление и установка новых щитов. К этому приступят после улучшения погодных условий.

Все желающие могут присоединиться к благоустройству. Общегородской субботник запланирован на 18 апреля, а 25 апреля состоится Всероссийский субботник. Жители могут участвовать через приложение «Яндекс Смена» — управляющие компании создадут задания. Это поможет распределить работу быстрее и учесть каждого добровольца.