Первый весенний субботник прошел в Луховицах

В поселке Белоомут состоялся первый субботник, ознаменовавший начало весенних работ по благоустройству. Активное участие в уборке приняли сотрудники местных организаций, вооружившись необходимым инвентарем и желанием сделать свой поселок чище и уютнее.

Главной площадкой для проведения субботника стал центральный парк. После зимы он требовал особого внимания. Участники субботника убрали мусор, накопившийся за зимние месяцы, и прошлогоднюю листву, которая покрывала газоны и дорожки. Параллельно с уборкой территории сотрудники коммунально-бытового хозяйства провели работы по подрезке ветвей деревьев и кустарников. Весь собранный мусор был вывезен на специально отведенное место для складирования.

«Впереди еще много работы. Мы готовимся к празднованию 80-летия Победы. Много внимания будет уделено благоустройству памятника героям-белоомутцам», — сообщила начальник службы по управлению Белоомутскими территориями Любовь Беленовская.