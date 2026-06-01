Первый велозаезд Gran Fondo Gravel Race прошел в парке Малевича

31 мая в Парке Малевича в Одинцовском городском округе состоялся первый велозаезд серии Gran Fondo Gravel Race. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Более 350 любителей велоспорта разного возраста и уровня подготовки приняли участие в мероприятии.

Гравийная гонка в одном из живописнейших парков Подмосковья стала новой главой в истории проекта Gran Fondo Russia. Гревел сочетает в себе элементы шоссейного велоспорта и маунтинбайка, соединяя скорость шоссейного велосипеда с возможностью свободной езды по пересеченной местности.

Для взрослых участников были организованы дистанции на 80 километров (только для гравийных велосипедов), а также заезды на 80, 50 и 20 километров. Юные велосипедисты смогли проверить свои силы на дистанциях 5, 10 и 15 километров. Все участники получили медали финишера, а победители и призеры в каждой возрастной категории были отмечены памятными призами от организаторов.

Следующие заезды Gran Fondo Russia примут Волоколамск (7 июня), Можайск (деревня Бородино, 14 июня) и Рузу (20 сентября). Всего в новом сезоне в Московской области запланированы четыре старта серии.

С результатами заездов можно ознакомиться на официальной странице серии Gran Fondo Russia [здесь](https://www.granfondo.ru/news/kalendar-gran-fondo-2026/).

Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».