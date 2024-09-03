Первый в учебном году «Разговор о важном» прошел в школе № 2 в Свердловском
Образ будущего обсудили на уроке «Разговор о важном» в школе № 2 в поселке Свердловский. Также будущие выпускники провели акцию «Самолетик будущего».
Учебный год в школе Свердловского стартовал с «Разговоров о важном». На уроке поговорили об образе будущего.
Также в День знаний для всех школьников поселка звучали поздравления и напутствия. Ученики 11-х классов провели акцию «Самолетик будущего».
Будущие выпускники подготовили бумажные самолетики с написанными на них напутственными словами и подарили их первоклассникам. Мероприятие прошло в рамках всероссийского проекта «Навигаторы детства».
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