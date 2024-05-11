Первый в сезоне велозаезд Gran Fondo состоялся в Лотошине | 360°

Подмосковье 11 мая 2024, 22:56 Первый в сезоне велозаезд Gran Fondo состоялся в Лотошине Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области и Михаил Тузов

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Знаменитая серия велостартов Gran Fondo открыла сезон 12 мая в подмосковном Лотошине. Свыше 400 любителей велоспорта приняли участие в первом заезде.

Организаторы предложили на выбор три дистанции: 27, 52 и 103 километра, что дало возможность выбрать оптимальный маршрут как для новичков, так и для опытных спортсменов. Все участники получили брендированные медали, а победителей и призеров наградили памятными подарками от организаторов.

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В текущем сезоне на территории Подмосковья пройдут еще четыре старта. Так, один из них проведут 2 июня в Волоколамске, второй — 21 июня в Богородском округе, еще один 25 августа — в Серпухове, а завершающий старт состоится 22 сентября в Рузе.

Итоги первого заезда уже доступны на официальном сайте организаторов мероприятия.

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