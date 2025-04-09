Первый в России участок по изготовлению бериллийсодержащих материалов создадут в Подольске

В Подольске создадут первый в России экспериментальный участок по изготовлению бериллийсодержащих материалов на площадке научно-промышленного объединения «ЛУЧ», входящего в состав Научного дивизиона госкорпорации «Росатом». Комплекс будет рассчитан на производство компонентов от рудного концентрата до металла с объемом переработки до 300 килограммов в год

Ученым «Росатома» в сотрудничестве с отечественными предприятиями удалось создать полную цепочку технологического оборудования для переработки бериллийсодержащего концентрата. Значительное количество этих материалов понадобится в создании жидкосолевого реактора для решения проблемы замыкания ядерного топливного цикла.

Сотрудники НПО «ЛУЧ» в Подольске разработали технологию и аппаратурно-технологическую схему, а также установку для фильтрации сточных вод. Она позволит сократить содержание бериллия в водах ниже установленной предельно допустимой концентрации согласно действующим санитарным правилам и нормам.

Разработкой опытно-промышленной технологии занимаются ученые НПО «ЛУЧ», Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара, химики-технологического блока и представители Федерального медико-биологического агентства России. С 2021 по 2023 годы работа велась в рамках Единого отраслевого тематического плана госкорпорации «Росатом» по заказу Научного дивизиона.

«Решение стратегически важной задачи по созданию отечественного бериллиевого производства невозможно без разработки технологии полного цикла получения бериллийсодержащих материалов, отвечающей современным требованиям охраны труда и экологической безопасности, а также отработки технологических решений в укрупненном масштабе. Важная роль при этом отводится комплексу работ по аналитическому сопровождению данной технологии, включая обеспечение экспериментального участка полным комплектом аналитического оборудования», — отметил генеральный директор АО «НИИ НПО ЛУЧ» Павел Карболин.

В настоящее время ученые АО «НИИ НПО „ЛУЧ“» совместно с АО «ВНИИНМ» отрабатывают технологические операции получения бериллийсодержащих материалов как в малых объемах, так и на полномасштабном оборудовании. Особое внимание уделяют набору статистических данных о загрязненности поверхностей технологического оборудования и воздуха рабочей зоны бериллием с участием специалистов ФМБА России.

Бериллий относится к редким металлам. Его используют как легирующую добавку к различным сплавам, которая повышает твердость, прочность, коррозийную устойчивость поверхностей изделий. Материалы применяют в рентгенотехнике, ядерных реакторах, лазерной и аэрокосмической технике, акустических системах и других изделиях. Отечественный рынок нуждается в бериллиевых лигатурах.

Сейчас в России ведется работа по обеспечению сырьевой и технологической независимости в части редких и редкоземельных материалов. Исследователи прогнозируют стремительный рост рынка в ближайшие годы. Это связано с активизацией политических стратегий ведущих мировых держав по завоеванию лидерских позиций.

Правительство России в 2024 году утвердило Стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года. С начала 2025 года формируется Федеральная научно-техническая программа, направленная на обеспечение комплексного сопровождения геологоразведочных работ, добычу и промышленную переработку полезных ископаемых, а также ускоренное замещение импортных технологий на российские аналоги.

Президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий отметил, что необходимо выстраивать полный цикл получения редкоземельных металлов — от поиска и разработки месторождений до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Единый отраслевой тематический план госкорпорации «Росатом» — механизм финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, имеющих практическую пользу для отрасли. Ежегодно в его рамках разрабатывается более сотни инициатив. Оператором выступает частное учреждение по обеспечению научного развития атомной отрасли «Наука и инновации». Участниками могут стать как отраслевые, так и внеотраслевые организации. Среди постоянных исследователей — НИЦ «Курчатовский институт», институты РАН, опорные вузы, медицинские организации Минздрава России, ФМБА России.