Первый в России Центр профессионального здоровья открылся в Дубне

Администрация городского округа Дубна
Фото: Администрация городского округа Дубна

Для сотрудников конструкторского бюро «Радуга» открылся первый в России Центр профессионального здоровья. Специалисты смогут получить полный комплекс медицинских услуг недалеко от работы.

Здоровье сотрудников предприятия — приоритетная задача, отметил генеральный директор конструкторского бюро Сергей Богатиков. Идея создания такого центра возникла совместно с Федеральным медико-биологическим агентством. Предприятие вложило деньги в оборудование и в помещение, а агентство — в уникальные технологии.

«Ровно год назад на совете директоров мы все вместе обсуждали, что еще сделать в плане здоровья для наших горожан — более удобное, комфортное и востребованное. И здесь, я считаю, что наша большая госкорпорация сделала шаг вперед, определенный рывок», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

В Центре профессионального здоровья прием будут вести невролог, кардиолог, гинеколог, уролог и профпатолог. Первым посетителя показали возможности телемедицинских услуг и дистанционных помощников — они будут постоянно следить за состоянием здоровья сотрудников цеховой службы. Если найдут нарушения — сигнал сразу поступит участковому. Специалисты примут необходимые меры.

Центр уникален еще и тем, что на его базе будут следить за когнитивным здоровьем сотрудников конструкторского бюро «Радуга». Для этого в штат примут психологов.

В Дубне уделяют большое внимание развитию медицины — врачам предоставляют жилье. Сотрудничество с Федеральным медико-биологическим агентством и конструкторским бюро продолжится. Уже обсуждается возможность расширения сети здравпунктов, а также оказания медицинской помощи на базе Центра профессионального здоровья членам семей сотрудников предприятия.

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