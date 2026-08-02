Первый в России психологический фестиваль прошел в Серпуховском музее

На базе Серпуховского историко-художественного музея 1 августа прошел первый в России Психологический фестиваль. Участие приняли специалисты из Москвы, Подмосковья и Тулы: психологи, коучи-аналитики, арт-терапевты.

Для гостей организовали 30 активностей — от нейрографики и тренингов по противодействию манипуляциям до гипноза и йоги. Лекционный блок охватил тему сверхчувствительности, также действовала площадка эмоциональной разгрузки. Большой интерес вызвали толкование метафорических карт и индийская настольная игра Лила, цель которой — найти ответы на личные жизненные запросы.

Самым необычным стало пространство «Нытинг», где любой желающий мог пожаловаться на жизнь, вселенскую несправедливость, коллег и начальника-самодура. Событие показало, что культурное пространство может быть местом не только для созерцания, но и для открытий — о себе и о других.