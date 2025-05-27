Первый в России плавучий госпиталь построили в Коломне

Компания «Порт Коломна» построила первый в России речной плавучий госпиталь с нуля, а не на базе переоборудованного судна, как это делали раньше. Новый теплоход под названием «Святитель Лука» спустили на воду 27 мая. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Госпиталь построили на производственной площадке компании «Порт Коломна», которая входит в список системообразующих предприятий страны. На этой базе выполняют полный цикл судостроительных работ: от проектирования до ремонта и модернизации различных судов.

Заказчиком теплохода выступил «Центр профессиональной патологии» из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Экипаж судна будет состоять из 12 человек, а медицинскую помощь окажут 25 специалистов. Госпиталь сможет принимать до 50 человек одновременно, а его запасы позволят находиться в автономном плавании до 30 дней.

Перегон судна до места его работы выполнит также «Порт Коломна», причем значительную часть маршрута судно пройдет по Северному морскому пути.