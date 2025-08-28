Первый в России обойный показ мод пройдет в Балашихе

Обойная фабрика «ПАЛИТРА» из Балашихи, группа компаний VOG и фабрика «Аспект» организуют уникальное событие — первый в России обойный показ мод. Мероприятие пройдет в рамках отраслевого конгресса, где продукция предприятий будет представлена на подиуме, подчеркивая связь дизайна интерьеров с искусством и модой.

Участники конгресса, более 400 представителей индустрии отделочных материалов, смогут познакомиться с новейшими трендами в дизайне интерьеров, увидеть коллекции, которые скоро поступят в продажу, и обменяться опытом. Показ мод станет площадкой для демонстрации инновационных идей и вдохновения для дизайнеров и покупателей.

«Мы впервые в России представляем коллекции в формате fashion-показа, чтобы вдохновить на смелые интерьерные решения», — отметили представители фабрики «Палитра».

Партнерская сеть организаторов включает около 300 компаний в России и 13 странах мира, что делает мероприятие не только ключевым событием сезона в интерьерной индустрии, но и культурным феноменом, объединяющим дизайн, искусство и стиль жизни. Обойный показ мод обещает стать ярким событием, задающим новые стандарты в отрасли.