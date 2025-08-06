Первый в России автоматизированный высотный склад построят в Ногинске в третьем квартале 2026 года. Все операции на нем будут выполняться при помощи специального оборудования и дистанционного контроля.

«X5 Group» и ГК «Ориентир» построят полностью автоматизированный склад в логистическом центре «Богослово». В нем все операции будут выполняться при помощи специального программного обеспечения. Специалисты будут дистанционно контролировать проверку качества, перемещение и размещение паллет.

Склад разместят возле села Богослово, в 45 километрах от МКАД и на пересечении трасс М-7 и ЦКАД.

«Удобное расположение обеспечит связь с Москвой, крупными городами Подмосковья и железнодорожными путями, что сделает этот склад ключевым звеном логистической инфраструктуры региона», — отметили в региональном стройнадзоре.

Площадь хранилища составит около 41 тысячи квадратных метров. В проект инвестируют 5,7 миллиарда рублей.

Проект реализуют при поддержке регионального Центра содействия строительству.