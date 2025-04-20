Первый в регионе фестиваль «Кухня красоты» прошел в Подольске

Более двух тысяч человек побывали на тематическом фестивале в Подольске. Его посвятили теме красоты.

Мероприятие провели на фудхолле «Центральный». Здесь организовали четыре зоны.

Участники могли посетить выставку мастеров салонов красоты, где проводили консультации и оказывали экспресс-услуги. Организовали и арт-терапию с психологами, а также лекции о направлениях развития бизнеса.

Каждый желающий мог побывать на мастер-классах по дизайну ногтей, прическам и макияжу. На фестивале представили ассортимент продукции для ухода и хендмейда.

«Нам хотелось организовать мероприятие, которое поближе познакомит жителей с мастерами. Тем самым помочь развиваться малому и среднему бизнесу салонов красоты и доказать, что для получения качественной услуги не обязательно ездить в Москву», — прокомментировала организатор фестиваля, коуч ICF Евгения Оксюк.