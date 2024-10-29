Первый в Подмосковье уличный шахматный клуб открылся в Коломне

Уличный шахматный клуб появился в Коломне. Он стал первым таким учреждением в Московской области.

Клуб появился в Коломне благодаря инициативе Российского военно-исторического общества при поддержке Федерации шахмат России и Российского фонда культуры. Накануне состоялось его торжественное открытие.

«Шахматы — самая военно-историческая и даже военно-стратегическая игра. Она, безусловно, развивает мышление, способности просчитывать ходы вперед, позволяет развивать те самые аналитические способности, которые очень важны для нашей молодежи. Радостно видеть, что уже за шахматными столами уже идут баталии. Это очень здорово», — сказал заместитель начальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко.

Высоко оценил проделанную работу министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. Он отметил, что свыше 25 таких клубов заработают в России в ближайшие два года.

«Первый в Московской области клуб не случайно открылся в Коломне. Наша история богата на выдающихся шахматистов, сейчас в городе действует шахматный клуб имени Анатолия Карпова, в котором занимаются более 50 участников. Все мы помним, как еще несколько десятилетий назад наши родители собирались во дворах и парках, чтобы поиграть в настольные игры. Возрождая эту традицию и прививая ее подрастающему поколению, уверен, что этот уникальный проект будет популярен в нашем округе», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Отметим, что на период зимы клуб разместится в конькобежном центре «Коломна». А после вновь откроется на территории сквера «Блюдечко».

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