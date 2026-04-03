Первый в Подмосковье комплекс по производству фуа-гра построят в 2027 году

Первый в Подмосковье комплекс по производству утиной печени фуа-гра построят к 2027 году в районе деревни Васюково. После запуска в Можайске появятся еще 140 рабочих мест.

Проект реализует сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «МП Эко-Фермер». Компания подписала соглашение с регионом в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень» в 2024 году.

Комплекс начали строить еще в 2025 году. Сейчас на территории возвели 12 некапитальных ангаров и подвели всю необходимую инженерную инфраструктуру. В проект инвестируют более миллиарда рублей.

Ежегодная мощность производства составит 165 тонн, включая фуа-гра, продукцию глубокой переработки и субпродукты.

Компания работает на рынке с 2018 года и уже имеет производство в Калининградской области.