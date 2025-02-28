Первый в Подмосковье клуб молодых предпринимателей открылся в Подольске

Подольск стал первым городом в регионе, где открылся клуб молодых предпринимателей «Росмолодежь. Бизнес». На конференцию, посвященную официальному открытию сообщества, пришло порядка 50 молодых предпринимателей.

На открытии молодым бизнесменам рассказали, как не стать жертвой финансовых мошенников и избежать конфликтов в рабочем коллективе. После лекций для молодежи провели бизнес-игру, чтобы познакомить собравшихся и дать возможность обменяться контактами, пообщаться между собой и, возможно, найти своих будущих клиентов и партнеров.

«Наше сообщество уже есть в Москве и в других регионах. В Московской области Подольск стал первым городом, в котором мы открылись. Цель проекта — помощь молодым предпринимателям, выделение грантов, оказание социальной поддержки», — сказал представитель клуба молодых предпринимателей «Росмолодежь. Бизнес» в Подольске Полина Федина.

Стать членом клуба может любой молодой предприниматель округа в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте «Росмолодежь. Бизнес», сделать скриншот и отправить его на электронную почту представителю сообщества в Подольске: poli--99@mail.ru.