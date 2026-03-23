Первый в Подмосковье инновационный фиджитал‑центр открыли в Балашихе

В городском округе Балашиха на базе Ледового дворца «Арена Балашиха» открылся первый в Московской области инновационный фиджитал-центр SMP Esports — современная площадка, объединяющая классический спорт и цифровые технологии. В торжественном открытии принял участие глава округа Сергей Юров.

Новый центр стал первым проектом компании SMP Esports в подобном формате и уже позиционируется как точка притяжения для киберспортсменов, пилотов, инженеров и молодежи всего Подмосковья.

«Мы уже третий год развиваем Балашихинскую школьную лигу, и сегодня выходим на новый этап. Благодаря сотрудничеству с партнерами у нас появляются долгожданные направления — киберспорт и фиджитал-дисциплины. Уже сейчас к ним проявляют интерес более тысячи школьников, проходят внутренние соревнования в образовательных учреждениях. С открытием центра в Балашихе у ребят появляется возможность не только участвовать в онлайн-турнирах, но и пробовать себя в практических дисциплинах — управлении дронами, автомоделями, работе с современными технологиями», — сказал Сергей Юров.

На площади более 300 квадратных метров создана высокотехнологичная инфраструктура, включающая сразу несколько функциональных зон: зону симрейсинга с 10 гоночными симуляторами; игровой кластер на 30 компьютеров топовой конфигурации; специализированную площадку для дронов «Квадросим»; зону фиджитал-гонок с радиоуправляемыми моделями; консольную зону с игровыми станциями PlayStation.

Центр позволит развивать сразу несколько официальных дисциплин фиджитал-спорта, включая киберспортивные гонки, соревнования по управлению беспилотными летательными аппаратами, а также двоеборье, сочетающее виртуальные заезды и гонки на радиоуправляемых моделях.

«Это первый проект такого формата в России. Концепция, объединяющая спорт и технологии, может стать примером для масштабирования по всей стране. Наша задача — вовлечь в спорт как можно больше людей: школьников, молодежь и целые семьи. Здесь можно заниматься вместе, осваивая разные дисциплины: от симрейсинга до управления дронами. Уже в ближайший год через проект пройдут тысячи участников, а финалом станет масштабный фестиваль», — отметил генеральный директор компании SMP Esports Георгий Гнутов.

В день открытия был дан старт Балашихинской школьной лиге по направлению «Фиджитал». В соревнованиях принимают участие команды из 35 образовательных учреждений округа. Школьники будут состязаться в четырех дисциплинах: автосимуляторы, гонки дронов, Dota 2 и Counter-Strike.

«Мы видим, как стремительно развиваются цифровые технологии, беспилотные системы, элементы искусственного интеллекта. И наша задача — дать школьникам возможность уже сегодня погружаться в эту среду через игровой процесс, учебные дисциплины и получать навыки, которые будут востребованы в будущем», — добавил Сергей Юров.

Создание центра направлено на развитие цифрового спорта, профориентацию молодежи и формирование современных компетенций, востребованных в высокотехнологичных отраслях. Особое внимание уделяется не только соревновательной составляющей, но и образовательному блоку, включая обучение и подготовку участников в рамках официальных дисциплин.