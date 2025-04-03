Первый в Подмосковье форум классных руководителей прошел в Солнечногорске

Форум классных руководителей и кураторов среднего профессионального образования «Классный руководитель — навигатор в мире возможностей» прошел в Солнечногорске на базе школы № 4. Это мероприятие стало первым муниципальным форумом такого рода в Московской области.

Собрав более 400 педагогов округа, форум стал площадкой для обмена опытом и практическими наработками. В ходе мероприятия педагоги обсудили современные и инновационные методики работы, участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена», а также ключевые аспекты воспитания подрастающего поколения. Пленарное заседание провели представители «Корпоративного университета развития образования».

На четырех интерактивных площадках участники смогли посетить мастер-классы, где осваивали инструменты наставничества, формировали образ современного учителя и находили решения в сложных педагогических ситуациях.

«Форум призван сплотить наших педагогов и создать сильное профессиональное сообщество, повысить престиж профессии. Участники — все классные руководители и кураторы среднего профессионального образования муниципалитета, в том числе из колледжа „Подмосковье“. Они смогли получить профессиональный опыт и, надеюсь, найти вдохновение», — рассказала заместитель главы городского округа Виктория Куракова.

Всероссийский форум классных руководителей проводят с 2021 года по поручению президента России Владимира Путина. На нем каждый субъект Российской Федерации представляет своего посла. От Московской области им выступила учитель начальных классов гимназии № 6 имени дважды Героя Советского Союза Давида Драгунского Валентина Шикер, которая с успехом прошла отборочные испытания. Благодаря этому первый муниципальный форум классных руководителей состоялся именно в Солнечногорске.