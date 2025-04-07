Первый в Подмосковье фестиваль для беременных прошел в Дмитрове

Команда врачей акушеров-гинекологов и акушерок, которую возглавляет заведующий родильным отделением в Дмитрове Михаил Цурцумия, организовали фестиваль для беременных «За счастьем к нам». В нем приняли участие порядка сотни женщин.

Мероприятия такого формата еще не проводили в Московской области. Фестиваль объединил будущих родителей, их родственников и медиков учреждения. Главная цель фестиваля — помочь женщинам подготовиться к появлению малыша и узнать, как проходят роды в Дмитровском роддоме.

Заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина поприветствовали участниц и пожелала им легких родов и здоровых детей.

«Мы приглашали на фестиваль всех наших будущих мам, включая жительниц соседних округов. Важно, чтобы спутником в родах было не чувство страха, а ожидание счастья и чуда рождения ребенка», — отметил главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян.

Мероприятие разделили на две части. В первой — врачи рассказали участницам о главных аспектах родов, о «золотом часе» и роли акушерки в родах, а также развенчали мифы об опасностях ультразвукового исследования и кесарева сечения.

Во второй части провели мастер-классы. Сотрудники родильного отделения на манекенах показали техники немедикаментозного обезболивания, расслабления, а также рассказали о грудном вскармливании.

«Мероприятие получилось очень позитивным! В Дмитровском роддоме замечательная команда, а в чате для беременных всегда быстро отвечают на вопросы. Так что — да, рожать только в Дмитрове, и никакого страха. Только — за счастьем!» — поделилась впечатлениями будущая мама Софья Ковалева.

Отметим, что в Дмитровском роддоме оказывают не только медицинские услуги, здесь проводят дыхательные практики, занятия по вокалу, который помогает во время появления малыша. Роды могут быть партнерскими, с мужем или доулой, а также можно использовать специальную ванну на начальном этапе.

«Наша главная задача — устранить любые страхи перед родами и добиться полного доверия между роженицей и медицинским персоналом», — подчеркнул Михаил Цурцумия.