Первый в этом году краеведческий поход пройдет в Одинцовском округе 17 января

17 января пройдет первый в этом году туристический поход по живописным окрестностям деревни Дунино. Организатором выступает краеведческое общество, собравшее множество заявок от жителей округа.

Программа маршрута, разработанная в прошлом году, сразу привлекла внимание любителей истории. Шестикилометровая тропа проходит по уникальным ландшафтам и охватывает важные объекты культурного наследия.

«Наш маршрут специально построен так, чтобы показать, как природа и история переплетаются в одном месте», — рассказали организаторы.

Участники увидят двухъярусный храм Михаила Архангела с выставкой военных находок, изучат необычные геологические формы, древние речные террасы и места славянских поселений. Экскурсоводы раскроют, какие масштабные природные события сформировали этот ландшафт.

Поход длится около трех часов. Дети допускаются только в сопровождении родителей или ответственных взрослых.