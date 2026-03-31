Первый в 2026 году субботник пройдет в Павловском Посаде 4 апреля

Декада субботников начинается в Подмосковье в апреле. Первый проведут в Павловском Посаде уже 4 апреля. В четверг на совещании будут определены конкретные локации. Общероссийский субботник состоится 25 апреля.

Ситуация с подтоплениями в коттеджных поселках остается напряженной. Часть подтоплений произошла из-за перелив канализации через несанкционированные водовыпуски самих собственников. Такие случаи зафиксированы в Зеленом береге.

«Предупреждаю: это нарушение, и с ним будем разбираться. В остальных ситуациях — выставляем помпы и работаем», — сказал Денис Семенов.

В Электрогорске идет перекладка коллектора на перекрестке. 286 метров нового трубопровода диаметром 400 миллиметров и новые колодцы должны решить проблему с ежедневным подтоплением. Также уже запланирована масштабная замена тепловых сетей на весенне-летний период.

Расселение аварийного жилья по-прежнему остается приоритетной задачей. В 2026 году в округе планируют расселить 67 жилых помещений — это больше 2 тысяч квадратных метров. «Люди получат нормальные условия для жизни, и это не просто цифры — за каждой стоит конкретная семья», — подчеркнул руководитель муниципалитета.