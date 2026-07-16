Первый урожай из городских теплиц собрали в Одинцовском округе

Жители микрорайона Равновесие собирают овощи, зелень и травы в теплицах, установленных во всех дворах жилого квартала. Конструкции выполнены из металла и стекла и оснащены системой проветривания.

Теплицы стали частью концепции жилого комплекса по задумке застройщика. Жильцы самостоятельно обустраивают грядки и высаживают растения, а управляющая компания помогает с подведением воды, закупкой грунта и материалов.

Сейчас уже растут огурцы, помидоры, салат, укроп, базилик, мята, свекла, морковь и редис. Некоторые экспериментируют с новыми сортами, выращивают декоративные растения и уже строят планы на следующий сезон, рассчитывая посадить ягодные кустарники.

Это не только место для выращивания урожая, но и площадка для общения. Теплицы помогают соседям знакомиться, проводить время вместе и сообща решать повседневные вопросы.