Первый уличный концерт проекта «Музыкальные сезоны» прошел в Подольске

Инициатором возрождения музыкальных традиций стал заслуженный артист Московской области, солист Подольской филармонии Павел Быков. Для музыкальных вечеров в усадьбе он приобрел уникальный рояль «Заря», заказанный маршалом Советского Союза, Андреем Гречко для своей внучки. Инструмент, практически не использовавшийся, отличается великолепным звучанием.

Усадьба «Плещеево» связана с именами великих композиторов Петра Чайковского и Клода Дебюсси. Во время пребывания здесь Чайковский не только отдыхал, но и активно работал, создав несколько романсов и «Концертную фантазию». Композитору настолько понравились окрестности Пахры, что он даже захотел купить себе дом в этом месте.

В советское время усадьба была разделена на коммунальные квартиры, потом долго стояла заброшенной. Теперь при поддержке комитета культуры, краеведческого музея и Подольской филармонии усадьба возвращается к своему историческому предназначению и становится одним из центров культурной жизни округа.

Проект «Музыкальные сезоны» призван возродить культурное наследие прошлого. В его рамках ежемесячно будут проходить концерты классической музыки. Следующее мероприятие запланировано на 14 июня.