Первый турнир среди учителей по игре «Ситиполия» прошел в Балашихе

В школе № 15 состоялся турнир по игре «Ситиполия. Большая Балашиха», в котором приняли участие более 40 педагогов. Мероприятие стало необычным, но эффективным способом познакомить учителей с промышленно-производственным потенциалом городского округа.

Во время турнира участники были разделены на группы. В ходе бизнес-игры учителя узнавали интересные факты о Балашихе, отвечали на вопросы, касающиеся городского округа и его предприятий. Дополнительно педагоги могли использовать QR-коды для быстрого доступа к информации о значимых местах.

Проведенное мероприятие позволило педагогам в интерактивной и современной форме подробно познакомиться с особенностями и возможностями Балашихи, что способствует более глубокому пониманию и дальнейшему распространению знаний среди учеников.