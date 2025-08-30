Первый турнир по практической стрельбе прошел в парке «Патриот» в Одинцове

Первый турнир по новой стрелковой дисциплине прошел в парке «Патриот» в Одинцове. Соревнования собрали более 50 спортсменов, сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева .

«Оружие — это средство повышенного внимания, и для того, чтобы проводить соревнования на должном уровне, необходима соответствующая площадка. И в Московской области она одна из лучших в России», — отметил руководитель аппарата ФПСР Артемий Роговой.

Сегодня стрелки из разных регионов состязались в классе винтовка динамическая PRS 600. Им предстояло выполнить восемь упражнений на дистанциях от 150 до 600 метров.

«Занимаюсь третий год, в стрельбу пришел, как и многие — из охоты. Сначала просто ездил за компанию, потом как-то заинтересовался, втянулся, нашел здесь друзей. В обычное время работаю в IT-сфере», — поделился один из участников Кирилл Лискин.