Первый турнир по практической стрельбе прошел в парке «Патриот» в Одинцове
Первый турнир по новой стрелковой дисциплине прошел в парке «Патриот» в Одинцове. Соревнования собрали более 50 спортсменов, сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
«Оружие — это средство повышенного внимания, и для того, чтобы проводить соревнования на должном уровне, необходима соответствующая площадка. И в Московской области она одна из лучших в России», — отметил руководитель аппарата ФПСР Артемий Роговой.
Сегодня стрелки из разных регионов состязались в классе винтовка динамическая PRS 600. Им предстояло выполнить восемь упражнений на дистанциях от 150 до 600 метров.
«Занимаюсь третий год, в стрельбу пришел, как и многие — из охоты. Сначала просто ездил за компанию, потом как-то заинтересовался, втянулся, нашел здесь друзей. В обычное время работаю в IT-сфере», — поделился один из участников Кирилл Лискин.
Турнир проходил одновременно с финалом Кубка Московской области по стрельбе из пистолета и из карабина пистолетного калибра. В нем принимали участие не только спортсмены из Московской области, но еще и из 11 других регионов. Соревновались участники по одному и командами.
«Предлагается определенная мишенная обстановка, стрелок сам выбирает порядок поражения мишени, с какой позиции, куда ему нужно прийти, переместиться. Чем точнее он выстрелит за меньшее время, тем лучше будет его результат», — отметил и. о. главного тренера сборной Московской области по практической стрельбе, руководитель регионального отделения ФПСР Борис Крейндлин.
Данный вид спорта в Московской области активно развивается. Спортсмены получают призовые места и награды на чемпионатах и кубках России. Например, в числе участников оказалась кандидат в мастера спорта по практической стрельбе Светлана Курбатова из Котельников.
«Стреляю из пистолета ЧЗ, серийный класс. Практическая стрельба — это всегда новые ощущения, адреналин, невозможно выразить словами», — поделилась женщина.
Ее путь в стрельбе занимает пять лет. Помимо увлечения, Курбатова преподает иностранные языки.