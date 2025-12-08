Первый турнир по мини-футболу среди силовых структур прошел в Подольске

В городе Подольск состоялся первый турнир по мини-футболу среди представителей силовых структур, приуроченный к 35-летней годовщине создания МЧС. Соревнования прошли в спортзале ФСК «Ирида» и собрали около 90 участников, представляющих МЧС, МВД, ОМОН «Русич», а также студентов профессионального колледжа «Московия».

Организатором турнира выступила компания «ПТС», известный производитель водолазного и пожарного оборудования. В ходе торжественной церемонии открытия турнира почетные гости, среди которых был олимпийский чемпион 1988 года Алексей Прудников, отметили значимость таких мероприятий для укрепления командного духа и спортивной культуры.

«Футбол — это спорт № 1, в него может играть любой, и стар, и млад», — подчеркнул Прудников, добавив, что надеется на продолжение турнира в будущем.