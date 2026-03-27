Первый турнир по компьютерной игре прошел в Серпухове

26 марта по инициативе «Молодой Гвардии» в Серпухове состоялся первый турнир по Counter-Strike «Гвардейская машина». Формат 5×5 собрал 30 команд — около сотни участников.

В финал вышли 8 команд. В решающих сражениях сошлись студенты Серпуховского городского открытого колледжа, Серпуховского и Губернского колледжей, а также курсанты филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого.

Киберспорт сегодня — это уже не просто реакция и ловкость пальцев, а, по сути, тренажер для управления сложной техникой, где решения нужно принимать за доли секунды. Навыки работы с контроллером ценятся при отборе в спецподразделения и становятся базой для подготовки операторов беспилотных систем.

В ближайшей перспективе бесплатные киберспортивные турниры для студентов станут регулярными. «Впереди — новые турниры, форматы и больше возможностей. Продолжим делать киберспорт доступным для каждого студента, который готов превратить увлечение в реальный шаг к серьезной профессии», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.