Первый турнир по боксу на призы Дмитрия Двали пройдет в Балашихе

С 22 по 27 апреля в Балашихе впервые пройдут всероссийские соревнования по боксу «На призы мастера спорта международного класса Дмитрия Двали». Турнир организован чемпионом мира среди военнослужащих и чемпионом Европы Дмитрием Двали и соберет около 200 юных спортсменов из 24 регионов России.

В состязаниях примут участие боксеры в возрасте 15-16 лет, которые будут бороться не только за медали, но и за выполнение норматива кандидата в мастера спорта. Мероприятие призвано поддержать развитие бокса среди молодежи и выявить перспективных спортсменов.

Инициатива организации турнира получила поддержку Федерации бокса России, а также региональных властей Московской области и Забайкальского края, что подчеркивает важность события для спортивного сообщества страны.

«Мы очень рады принимать столько талантливых ребят в Балашихе. Уверен, этот турнир станет для многих из них трамплином в большой спорт», — отметил Дмитрий Двали.

Официальное открытие соревнований состоится 23 апреля в 12:00 на площадке «Арены Балашиха».