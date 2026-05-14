Первый турнир Кубка футбольных мам проведут в мае

Первый турнир серии Кубка футбольных мам в сезоне 2026 года пройдет 23 мая в городе Видное. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участниц ждет особенная атмосфера: болеть за мам будут самые главные и любимые болельщики — их дети и мужья. Каждая футболистка получит медаль вне зависимости от результата.

В этом году организаторы вводят систему рейтинга для команд-участниц. Баллы начисляются следующим образом: * 1 место — 8 очков; * 2 место — 7 очков; * 3 место — 6 очков.

Команды, не занявшие призовых мест, получат по 3 очка. По итогам серии турниров будет составлен рейтинг, согласно которому определятся участники «Золотого» и «Серебряного» кубков на финальном турнире в сентябре. Также будут определены «Лучший нападающий», «Лучший защитник» и «Лучший вратарь». Победители в каждой номинации будут отмечены памятными призами.

Серия турниров Кубок футбольных мам пройдет этим летом в четырех городах Московской области — Видном, Истре, Павловском Посаде и Чехове в соответствии с государственной программой «Спорт России».

Для команд, которые еще не собрались, предусмотрена возможность заявиться в «Сборную футбольных мам». Регистрация на турниры продолжается на официальном сайте.

Место проведения: город Видное, Зеленый переулок, 9, стадион «Металлург».

Дата и время: 23 мая 2026 года, 10:00.