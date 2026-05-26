Первый турнир Кубка футбольных мам прошел в Видном

23 мая в городе Видное на стадионе «Металлург» состоялся первый турнир серии Кубок футбольных мам. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В соревнованиях участвовали женские любительские команды из разных регионов России. В Лиге золотых первое место заняла команда «Территория женского футбола» из Кирова, второе — «Авангард» из Домодедова, третье — Сборная футбольных мам России.

В Лиге позолоченных лучшими стали «Владимирские Пантеры» из Владимира, второе место у «Таланта» из Серпухова, третье — у команды «ФМ Москва».

Лучшими игроками турнира признали Елену Погосян («Авангард», Домодедово), Светлану Савиных («Территория женского футбола», Киров), Ксению Лазареву (Сборная футбольных мам России), Валентину Жукову («ФМ Москва»), Татьяну Липатову («Талант», Серпухов), Аллу Пакштайтис («Владимирские пантеры»). Специальный приз от старшего судьи соревнований «За волю к победе» получила Татьяна Липатова.

Торжественное открытие турнира украсило выступление ансамбля ложкарей «Заревская ложка» и коллектива Домодедовской детской школы искусств (филиал «Дарование»).

Следующий турнир серии Кубок футбольных мам пройдет 27 июня в Истре. Соревнования проводят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».