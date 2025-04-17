Первый тур областного конкурса «Учитель Подмосковья» завершился в Серпухове

В Губернском колледже завершился первый тур областного конкурса «Учитель Подмосковья — 2025». Участникам предстояло продемонстрировать свои профессиональные навыки через презентацию методических разработок, проведение уроков и классных часов.

На церемонии подведения итогов присутствовали заместитель главы муниципалитета Татьяна Орлова, Народный учитель России и Почетный гражданин Московской области и Серпухова Оксана Лебедева, а также директор колледжа Александр Лысиков. Они отметили высокий уровень подготовки педагогов и их стремление к профессиональному росту.

В рамках первого тура конкурсанты проводили уроки для школьников с первого по 11 класс по различным предметам — от математики и русского языка до ОБЖ. Члены жюри оценивали методическую грамотность, коммуникативные способности, умение анализировать свою работу и взаимодействовать с учениками. Дети на занятиях активно участвовали в обсуждениях и продемонстрировали отличную подготовку.

По итогам первого тура во второй этап прошли 15 лучших педагогов. Теперь им предстоит проявить себя в проведении мастер-классов и педагогическом интервью.

Конкурс «Учитель Подмосковья — 2025» направлен на выявление талантливых и вдохновляющих педагогов, которые своим трудом вносят значительный вклад в развитие образования региона.