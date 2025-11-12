Первый тур конкурса «Педагог года» прошел в Орехово-Зуевском округе

Участниками первого этапа муниципального конкурса профессионального мастерства стали 19 педагогов из образовательных комплексов городского округа. Тур под названием «Учитель-профессионал» состоял из двух очных этапов.

Педагоги демонстрировали методические компетенции, умение анализировать и представлять собственный опыт в области обучения. Каждый учитель провел урок, где применил свои методы и практики.

«Участники щедро делились своими профессиональными секретами, а на открытых уроках рождались настоящие педагогические шедевры», — отметили в управлении образования Орехово-Зуевского округа.

11 лучших педагогов были отобраны для участия во втором туре конкурса под названием «Учитель-мастер». Там конкурсантов ждет новое испытание — «Классный час», которое проведут 12 и 13 ноября в гимназии № 15.