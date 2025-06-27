Первый центр для консультирования дачников и садоводов открыли в Подмосковье

Первый центр для садоводов и дачников открыли в Щелкове. Там будут проводить консультации профильных специалистов, помогать жителям с защитой частной собственности и в обеспечении комфортных условий проживания на территории СНТ.

Первый такой офис в рамках проекта «Подмосковные дачи» открылся на Краснознаменской улице в Щелкове. Как рассказал глава регионального Минимущества Тихон Фирсов, всего в области находится около 12 тысяч садоводческих объединений, однако многие из них не соответствуют современным стандартам в части коммунально-бытового оснащения. Многие обращения от жителей также связаны с учетно-регистрационными действиями.

«Понимая тот факт, что силами самих товариществ невозможно решить весьма широкий спектр вопросов без участия профильных ведомств и ресурсоснабжающих организаций, этот крайне важный проект для области — „Подмосковные дачи“, инициатором которого выступил Росреестр, поддержал наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев», — сказал он.

Центр будет работать в режиме одного окна. Специалисты будут помогать жителям в решении проблемных вопросов в области земельно-имущественных отношений, экологии, вывоза мусора, а также консультировать по мерам поддержки.

«Новый проект нацелен на развитие садоводческих товариществ, и депутатский корпус как на муниципальном, так и на областном уровне в этом будет принимать активное участие», — сказал председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии, депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

Позже для дачников также создадут специальную цифровую платформу, а офисы охватят другие округа региона.

Центр в Щелкове будет работать по пятницам с 09:00 до 17:00.