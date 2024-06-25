Первый трейловый забег «По стопам Татищева» пройдет в Солнечногорске

В Солнечногорске пройдет первый трейловый забег «По стопам Татищева». Участники пробегут 12 километров. Восемь из них — по трассе с грунтовым покрытием.

Все начнется 13 июля в деревне Шахматово. Поучаствовать могут все желающие старше 18 лет. Каждому вручат памятную медаль, победителям — призы. Участие бесплатное.

«Мы приглашаем всех любителей бега, кто хочет сменить асфальт на лес, кому интересна пробежка среди живописных мест и тех, кто не боится „грязных“ участков пересеченной местности. По этим дорогам и тропам в разные эпохи ходили такие знаменитые люди, как Татищев, Менделеев, Блок, Чайковский. Обязательно присоединяйтесь к первому трейл-забегу „По стопам Татищева“ в нашем округе», — прокомментировала руководитель проекта «Спортивный Солнечногорск» Юлия Зимкина.

Организатор спортивного события — центр «Солнечногорье». Поддержку мероприятию оказало «Шахматово Вилладж» и сообщество «Спортивный Солнечногорск». Подробная информация есть на сайте забега.

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