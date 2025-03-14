Первый субботник провели управляющие компании Богородского округа

К уборке своих территорий приступили десять из 24 управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома. Среди них такие организации, как « УК Жилфонд», «УК Бисерово Сервис», «Богородский стандарт».

Сотрудники УК вышли на субботник в пятницу. Оставшиеся компании подхватят эстафету и будут приводить в порядок территории в ближайшие выходные. Около ста человек убирали прошлогодний мусор, листву.

Сотрудники управляющих компаний также производили опиловку и вырубку старых веток и кустарников, уборка газонов. Также была осуществлена промывка контейнерных площадок. Традиционно субботники проводятся в апреле. В этом году они начались раньше, так как этому способствовала хорошая погода, которая установилась в регионе.

Месяц чистоты и порядка в Богородском городском округе проводится до 10 апреля. Планируется отмыть от зимней грязи 72 автобусные остановки в Ногинске, убрать смет вдоль проезжей части и мусор. Также отработают поступившие заявки от жителей. В частности, уберут мусор в лесопарковой зоне вблизи Черноголовского пруда, на таких улицах, как Школьная, 28 Июня, Рогожская, Санаторная.