Первый субботник 2025 года прошел в можайском парке «Ривьера»

В весенней уборке приняли участие сотрудники парка и студенты Можайского техникума. На субботник вышли около 50 человек.

Участники мероприятия собрали прошлогоднюю листву, ветки, валежник и мусор. Также была проведена санитарная рубка деревьев для очистки территории, облагораживания парка и посадки новых.

Во время субботника работала зона отдыха, где можно было подкрепиться горячим чаем и угощениями.

В первой весенней уборке «Ривьеры» также принял участие директор парка Александр Калинин. Он рассказал, что следующий субботник планируется провести в течение месяца, а также пригласил жителей и гостей Можайска на прогулки в парке.

Напомним, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу завершить весеннюю уборку до 10 апреля. «Перечень задач стандартный, но подходы к выполнению мы должны искать новые, более эффективные. Это касается и системы контроля, и усиления механизации труда, и информирования жителей о наших планах — здесь не бывает мелочей, все детали имеют значение», — уточнил он.