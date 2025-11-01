Первый спортзал от движения «Здоровое Отечество» открыли в Серпухове

В деревне Борисово 1 ноября открылся новый спортивный зал на базе одного из крупнейших автодилеров России. В торжественной церемонии открытия приняли участие президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев и председатель Движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

После церемонии открытия в спортзале прошел ряд мастер-классов и автограф-сессий от амбассадоров Движения «Здоровое Отечество». Обширная спортивная программа началась с зарядки от чемпиона Европы по спортивной гимнастике Михаила Худченко.

Позже горожане и юные серпуховичи поучаствовали в мастер-классах и автограф-сессиях от чемпиона России по футболу Дмитрия Тарасова, олимпийского чемпиона по боксу Евгения Тищенко, чемпиона мира по боксу Романа Андреева, мастера спорта международного класса по тайскому боксу Галины Дегтяревой и чемпиона мира по боксу среди военнослужащих Дмитрия Двали.

«Каждый проект Движения "Здоровое Отечество" доказывает: мы не про громкие слова, а про реальные дела на благо наших соотечественников и для популяризации спорта. Сегодня мы сделали еще один масштабный шаг — открыли для нашего родного Серпухова свой флагманский спортзал. Уверена, уже в ближайшее время все тренажеры и беговые дорожки будут заполнены нашими единомышленниками, сторонниками здорового образа жизни. И раскрою небольшой секрет — на одном спортзале мы не остановимся», — сказала Екатерина Лещинская.