Первый современный корт для падел-тенниса открыли в Реутове

Новый спортивный объект появился в муниципалитете — корт для игры в падел-теннис. Площадка, расположенная рядом с Академией вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова, уже принимает первых спортсменов.

В торжественной церемонии открытия участвовали председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава Реутова Филипп Науменко. Гости посмотрели тренировку, поговорили с местными спортсменами и сами опробовали новый корт, сыграв партию под руководством члена сборной России по падел-теннису Дмитрия Савинова.

Инициатива о создании корта поступила от жителей Реутова при обсуждении реконструкции универсальной спортивной площадки. Это предложение оперативно включили в Народную программу партии «Единая Россия». Строительные работы были выполнены всего за три недели.