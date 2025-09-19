Первый современный корт для падел-тенниса открыли в Реутове
Новый спортивный объект появился в муниципалитете — корт для игры в падел-теннис. Площадка, расположенная рядом с Академией вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова, уже принимает первых спортсменов.
В торжественной церемонии открытия участвовали председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава Реутова Филипп Науменко. Гости посмотрели тренировку, поговорили с местными спортсменами и сами опробовали новый корт, сыграв партию под руководством члена сборной России по падел-теннису Дмитрия Савинова.
Инициатива о создании корта поступила от жителей Реутова при обсуждении реконструкции универсальной спортивной площадки. Это предложение оперативно включили в Народную программу партии «Единая Россия». Строительные работы были выполнены всего за три недели.
Новая площадка полностью соответствует международным нормам: у нее стеклянные стены, специальное покрытие, сетка и разметка. Теперь каждый желающий может прийти и попробовать себя на новом корте.
В падел-теннисе важна не сила подачи, а умение взаимодействовать с партнером. Этот вид спорта активно набирает популярность благодаря своей доступности. Ожидается, что новый корт будет способствовать развитию падел-тенниса в Реутове и станет популярным местом семейного досуга.