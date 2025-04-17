Первый школьный хакатон по искусственному интеллекту прошел в Дмитрове

Значимое для юных технологов Подмосковья событие состоялось в Инженерной школе Дмитрова. В соревнованиях приняли участие 30 лучших учащихся 8-11-х классов, отобранных по результатам олимпиады по искусственному интеллекту.

Школьников распределили на шесть команд, каждой из которых нужно было в течение нескольких часов разработать практический кейс по применению нейросетевых технологий. Победителей выбирало экспертное жюри. Команда, предложившая самый перспективный проект, получила в награду возможность посетить мастер-классы в Областном технологическом лицее.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что поддержка таких инициатив — важная часть развития научно-технического потенциала муниципалитета. Администрация округа планирует сделать хакатоны по искусственному интеллекту регулярными, расширяя их тематику и географию участников.