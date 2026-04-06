Первый шахматный турнир областной Школьной лиги прошел в Дубне

4 апреля во Дворце спорта «Радуга» в Дубне прошел этап первого дивизиона Единой школьной лиги по шахматам. На турнир приехали сильнейшие команды из 14 округов, в том числе сборная учащихся физико-математического лицея имени академика Кадышевского.

Победа осталась за дубненскими шахматистами — за семь туров они не потерпели ни одного поражения и второй год подряд становятся сильнейшими как среди команд округа, так и на отборочных этапах на суперфинал. В этом году конкуренция значительно выросла: в Единой школьной лиге участвуют 49 округов Московской области (в прошлом году — всего 13).

В составе команды физико-математического лицея — восемь участников, почти все воспитанники шахматной секции. Как отметил ученик 9А класса Григорий Фирсов, шахматы учат не только стратегическому мышлению, но и воспитывают характер, что важно и для жизни, и для спорта.

К турниру дубненцы готовились основательно: разбирали партии, работали с профессиональным тренером, тщательно анализировали каждый ход.

Глава города Максим Тихомиров поздравил команду:



«В напряженной борьбе дубненские шахматисты не потерпели ни одного поражения и уверенно стали победителями дивизиона. Теперь ребятам предстоит защищать честь Дубны в финале Единой школьной лиги. Поздравляю команду и наставников с блестящим результатом. Вы лучшие! Успехов в финале — верим в новые победы!»

Дубненским спортсменам предстоит выступить в финале и вновь подтвердить свой высокий уровень на главном шахматном событии сезона.