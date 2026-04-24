Первый сезон Единой школьной лиги завершился в Можайске

В соревнованиях приняли участие 8 образовательных комплексов округа. За время турнира прошло более 150 встреч по разным видам спорта, игроки забили около тысячи мячей. Муниципальный этап закрыли в середине марта, после чего команды-победительницы начали готовиться к региональному уровню.

С 30 марта по 9 апреля в Дивизионе № 2 сыграли сильнейшие сборные Московской области. Соперниками можайских школьников стали команды из Подольска, Одинцово, Домодедово, Чехова и других городов.

Округ на региональном этапе представляли разные школы: баскетбол 3×3 (юноши) — МБОУ СОШ «Гармония»; баскетбол 3×3 (девушки) — МОУ СОШ «Перспектива»; футзал — МОУ Гимназия № 4; шахматы — МБОУ СОШ «Гармония»; волейбол (девушки) — МОУ СОШ № 2; волейбол (юноши) — МОУ СОШ № 3. Все участники отметили высокий уровень конкуренции. Встречи с подготовленными соперниками из других городов дали командам ценный опыт.

Игрок сборной по баскетболу 3×3 школы «Гармония» Максим поделился впечатлениями: «До лиги мы часто играли на физре. А тут — настоящие соревнования между школами, судьи, поддержка из зала. Даже когда проигрывали, было круто. Теперь ждем следующий сезон, хотим взять реванш».

Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Организаторы рассчитывают, что второй сезон соберет еще больше участников и зрителей.