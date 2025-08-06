Первый сертификат вручили переселенцам из аварийного жилья в Можайске

Исполняющий обязанности заместителя главы Можайского муниципального округа Денис Потылицын в торжественной обстановке вручил жительнице поселка Колычево Людмиле Солдатенковой первый в муниципалитете жилищный сертификат. Теперь ее семья сможет приобрести новую квартиру взамен аварийной.

Вместе с другими собственниками ветхого жилья Людмила Солдатенкова побывала на первой информационной встрече, где специалисты рассказали о том, как работает программа расселения аварийного жилищного фонда и как заполнить заявление на получение сертификата. Все желающие собрали необходимые документы и подали заявки, сейчас в Можайском округе их уже восемь.

Людмила Солдатенкова планирует купить с помощью сертификата квартиру в новостройке в городе Можайске.

«Мы видим, что программа работает, и первый сертификат — это яркое тому подтверждение. Мы с коллегами всегда готовы оказывать всестороннюю поддержку собственникам аварийного жилья на пути к новому дому», — подчеркнул Денис Потылицын.