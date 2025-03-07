Первый сертификат на 300 тысяч рублей за рождение третьего ребенка вручили в Подольске

Семье участника СВО вручили первый в округе сертификат за рождение третьего ребенка. Новая мера поддержки начала действовать в Подмосковье с 1 января 2025 года.

В семье участника спецоперации из Подольска родился сын. Молодая мама получила подарки для малыша и сертификат на 300 тысяч рублей.

Ростиславу Романову и новорожденного Сережу выписали из родильного дома в преддверии Международного женского дня. В семье подрастают две дочки. Глава семьи уже направляется в Подольск, чтобы впервые взять на руки сына.

«Чувствуем себя прекрасно и счастливы, что папа уже в пути к нам. Сначала думали назвать Савелием, но потом решили: пусть будет Сергей Сергеевич. Это наше семейное имя — так зовут и моего отца, и мужа», — сказала Романова.

Новая мера поддержки введена в Подмосковье с 1 января 2025 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Теперь при рождении третьего и последующих детей семьи будут получать единовременную выплату.