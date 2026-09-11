Первый сельский кабинет госуслуг откроют в Воскресенске 15 сентября

15 сентября в деревне Ратчино городского округа Воскресенск откроется первый в Московской области сельский кабинет доступности финансовых и государственных услуг. Жители смогут получать цифровые сервисы без поездок в районный центр.

Проект реализован на базе филиала № 25 Муниципального учреждения культуры «Воскресенская централизованная библиотечная система» при участии Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу и администрации городского округа Воскресенск.

Сельский кабинет представляет собой оборудованное компьютерное рабочее место с подключением к проводному интернету. Это обеспечивает стабильную работу даже при перебоях мобильной связи, а ограниченный доступ к проверенным ресурсам помогает защитить пользователей от мошенников.

Благодаря новому сервису жители деревни Ратчино и близлежащих населенных пунктов смогут дистанционно получать финансовые и государственные услуги без необходимости обращаться в районный центр.

В кабинете будут доступны оплата жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов и мобильной связи, банковские операции, включая открытие счетов, переводы и оформление вкладов, а также государственные сервисы — запись в МФЦ и медицинские учреждения, подача электронных обращений и работа с порталом «Госуслуги».

Кроме того, посетители смогут установить самозапрет на выдачу кредитов для защиты от мошенников, получить доступ к образовательным материалам Банка России по финансовой грамотности и принять участие в онлайн-лекциях.

Помогать жителям пользоваться цифровыми сервисами будет сотрудник библиотеки Марина Зарубина. В день открытия специалисты проведут консультации по финансовой безопасности, онлайн-банкингу, налогам, государственным услугам и защите от киберугроз.

Открытие сельского кабинета состоится 15 сентября в 14:00 в доме культуры деревни Ратчино по адресу: Московская область, городской округ Воскресенск, деревня Ратчино, улица Некрасова, 11А.