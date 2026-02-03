Первый робот для операций на суставах заработал в Подмосковье

Первая роботизированная система для проведения ортопедических операций появилась в Подмосковье. С ее помощью врачи Жуковской областной клинической больницы получают 3D-модель сустава, чтобы детально спланировать дальнейшие действия.

Робот помогает врачам с ювелирной точностью установить имплант в оперируемый сустав. Он также обеспечивает малую инвазивность, сокращая период реабилитации до трех дней.

«Благодаря новому работу, жителям региона станет доступнее эндопротезирование коленных, плечевых и тазобедренных суставов. Кроме того, количество проводимых за год операций увеличится на 40%. Важно, что лечение проводится бесплатно, по полису ОМС», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Врачи уже начали использовать робота во время операций.

«Преимущество данного оборудования в том, что еще в ходе подготовки к операции мы можем виртуально имплантировать эндопротез вплоть до миллиметра. Это система, которая помогает хирургу выстроить правильное планирование и служит ассистентом врача непосредственно во время операции», — добавил руководитель травмоцентра Жуковской областной клинической больницы Алик Карпенко.

Пройти лечение в травмоценре можно бесплатно по направлению лечащего врача.