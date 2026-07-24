Первый психологический фестиваль пройдет в Серпухове

На территории Серпуховского историко-художественного музея 1 августа состоится Первый Психологический фестиваль. В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что мероприятие будет проходить с 12:00 до 18:30.

Во дворе музея будут работать тематические площадки, где можно будет познакомиться с различными направлениями современной и классической психологии: арт- и мульттерапией, ресурсными играми, нейрографикой, ароматерапией, гипнозом, кундалини-йогой и многим другим. Участников ждут тренинги по работе с синдромом самозванца, манипуляции и проработке отношений, а также лекции о высокой чувствительности и гештальтах.

На протяжении всего фестиваля будет действовать зона «Нытинг» — пространство для разгрузки и обсуждения того, что беспокоит. Для любителей мистики будут доступны МАК и Таро.

Среди спикеров фестиваля — семейный психолог, гештальт-терапевт Марина Классен, психолог-гипнотерапевт Дмитрий Сергеев, преподаватель кундалини-йоги Дарья Зайцева и другие специалисты в области психологии.

Билеты уже доступны на сайте Серпуховского историко-художественного музея.