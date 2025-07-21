Первый пролет перехода через ж/д пути у Кольцевой улицы смонтировали в Лобне

Новый пешеходный переход через железнодорожные пути строят в Лобне. Специалисты уже установили пролетное строение со стороны микрорайона Южный.

Работы проводили ночью. Для этого воспользовались полуторачасовым технологическим окном при строгом соблюдении графика и требований безопасности. Ход строительства проверила глава городского округа Лобня Анна Кротова.

«Жители микрорайона Восточный давно ждали возведения объекта, который обеспечит безопасный переход через железную дорогу и доступ к социальным объектам. И уже в этом году они начнут им пользоваться», — сказала Анна Кротова.

Скоро строители начнут монтировать конструкции со стороны микрорайона Восточный. Весь переход создаст безопасное сообщение между улицами Полевая и Кольцевая. Все работы должны завершить в третьем квартале 2025 года.